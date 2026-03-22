O Olympique de Marseille recebe o Lille neste domingo, 22, às 13h15 (de Brasília), no estádio Vélodrome, em Marselha. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês da temporada 2025/26 e marca um confronto direto na parte de cima da tabela.

Olympique busca consolidação no G-3

A partida é tratada como decisiva na disputa por vagas nas próximas competições europeias. O time da casa ocupa a 3ª colocação, com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e sete derrotas). Apesar de um retrospecto geral sólido, a equipe tropeçou nas rodadas mais recentes, somando uma derrota e um empate. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é reencontrar o caminho das vitórias para se firmar na zona de classificação direta para a Liga dos Campeões.

Lille tenta encurtar a distância

Do outro lado, os visitantes entram em campo na 5ª posição, somando 44 pontos (13 vitórias, cinco empates e oito derrotas). O Lille vive um bom momento de invencibilidade em seus últimos cinco compromissos, acumulando três vitórias e dois empates. Um triunfo fora de casa é fundamental, pois diminuiria a diferença para o próprio Olympique para apenas dois pontos, acirrando a briga pelo pódio na reta final da Ligue 1.

Onde assistir

O duelo decisivo terá transmissão ao vivo para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar a partida através da CazéTV (via YouTube e Amazon Prime Video).