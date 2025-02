Neymar se emociona e revela surpresa com retorno: ‘Ainda não imaginava’

Após ser apresentado com festa na Vila Belmiro, Neymar concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Santos, nesta sexta-feira, 31. O atacante se emocionou com o seu retorno e revelou que ainda em janeiro não imaginava vestir a camisa do Peixe. Deixando duas lesões para trás, Ney também revelou sua condição física e comentou sobre objetivos e contrato curto de seis meses.

“Algumas decisões fogem da lógica do futebol, e algumas são impactantes. Quando eu tive a certeza de voltar, confesso que no começo de janeiro ainda não imaginava, essa é a verdade. Estava muito feliz no Al-Hilal, adaptado. As coisas aconteceram e eu tive que tomar uma decisão. Comecei a me entristecer por lá e surgiu a possibilidade de voltar. Surgiu a oportunidade de retornar ao Santos, comuniquei meu pai, e aconteceu… Estou de volta, com energia renovada, me sinto com 17 anos de novo. Muito feliz, entusiasmado, e com muita vontade de jogar”, disse Neymar, como primeira resposta.

Sem espaço no Al-Hilal de Jorge Jesus, o atacante precisou buscar uma mudança para jogar. Retornando de duas sérias lesões, Neymar ainda precisa realizar uma transição aos gramados e o atacante revelou sua condição física atual.

“Não dá tempo de jogar amanhã. Falei para me inscreverem rápido, pelo menos 30 minutos eu garantia (risos)”, brincou. O Santos joga neste sábado, pelo Paulistão, em clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Mudando sua fisionomia, Neymar foi sincero: “Estou bem melhor. Não estou 100 % ainda, preciso de minutos e jogos, não é só com treino que eu vou estar bem fisicamente. Isso eu vou ganhar com o tempo. Mas estou muito melhor do que eu estava. Venho praticamente pronto para jogar. Só não vou jogar amanhã porque não estou inscrito”, revelou.

Salvador da pátria

“Se fosse tênis, com certeza eu iria me garantir. Mas é futebol, esporte coletivo. Não existe no mundo que só um jogador possa ganhar sozinho. Obviamente sei da esperança que o torcedor tem de eu voltar para o Santos. Sei que me veem como “salvador da pátria”, mas não é dessa forma, tem outros jogadores que serão importantes. Tive muitas vitórias na minha vida, e nessa não será diferente. Tem coisas muito importantes lá na frente nos esperando, mas temos que começar agora, fazer as coisas certas e colher. Não vou conseguir vitórias sozinho, dependo dos companheiros como em qualquer time do mundo. Na minha função, se puder fazer a diferença, vou fazer”.

Vai ajudar a trazer reforços

Pedro Caixinha e qualidade do time

Duração do contrato

Seleção brasileira e importância do pai