O Milan confirmou seu favoritismo e conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Italiano 2026/27. Jogando no San Siro na tarde desta sexta-feira, a equipe comandada por Rúben Amorim encontrou dificuldades, mas bateu o Venezia por 2 a 0. Os gols, marcados na reta final da partida por Gonçalo Ramos e Halhal, contra, premiaram a insistência dos donos da casa e a precisão das substituições na segunda etapa.

Domínio mandante esbarra em Stankovic

O primeiro tempo foi marcado pelo controle territorial do Milan, que, empurrado por sua torcida, tentou sufocar o Venezia desde os minutos iniciais. O atacante português Gonçalo Ramos foi a principal arma ofensiva, mas parou em duas grandes intervenções do goleiro Stankovic. Apesar da pressão rossonera, os visitantes não se acovardaram e quase abriram o placar aos 22 minutos, quando Yeboah teve a chance na pequena área, mas foi travado de forma providencial pelo zagueiro Pavlovic. A etapa inicial ainda reservou um golpe duro para o Venezia com a lesão de Franjic, substituído por Halhal.

Banco de reservas define o confronto

Na volta do intervalo, o panorama pareceu mudar. O Venezia adiantou suas linhas e assustou logo aos quatro minutos com um chute cruzado de Hainaut. O Milan respondeu com Musah, que carimbou o travessão. Percebendo a perda de controle, o técnico Rúben Amorim promoveu as entradas de Saelemaekers e Rabiot, mudando a dinâmica do jogo. Aos 24 minutos, a alteração surtiu efeito: Saelemaekers encontrou um belo passe para Gonçalo Ramos, que bateu de primeira no canto esquerdo para inaugurar o marcador e explodir o San Siro.

Golpe de misericórdia e alívio rossonero

Com a vantagem no placar, o Milan passou a administrar a posse de bola com a experiência de seus meio-campistas. O Venezia, sentindo o golpe e a diferença técnica, não conseguiu esboçar uma reação contundente. Aos 44 minutos, a pá de cal: em mais uma jogada iniciada por Saelemaekers, Jashari saiu cara a cara com Stankovic. O goleiro até fez a defesa na cavadinha, mas a bola rebateu no infeliz Halhal, que tentou cortar e mandou contra o próprio patrimônio. Com o 2 a 0 garantido, o Milan segue com 100% de aproveitamento na busca por uma campanha superior à da última temporada, enquanto o Venezia amarga sua segunda derrota consecutiva no retorno à elite italiana.