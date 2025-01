‘Manchester City e Real Madrid já é um dérbi’, diz Pep Guardiola

O destino reservou mais um duelo entre Manchester City e Real Madrid pela Champions League. O sorteio dos playoffs da competição, realizado nesta sexta-feira, 31, colocou os dois times frente a frente pela quarta vez consecutiva na fase de mata-mata do torneio. Para o técnico Pep Guardiola, já se trata de um dérbi.

Em entrevista coletiva, Guardiola comentou sobre o sorteio e a fase do seu time, admitindo que qualquer adversário seria um grande desafio.

“Estamos felizes, porque, por alguns minutos, estivemos fora da Champions League. Podemos ser melhores? Sim. Podemos estar entre os oito primeiros? Sim, mas não fomos bons o suficiente. O sorteio poderia ter sido mais favorável, mas não merecemos. Vencemos apenas três jogos, empatamos dois e perdemos vários”, desabafou Guardiola.

O treinador também destacou que enfrentar o Real Madrid já se tornou um clássico.

“Já é como um dérbi, quatro anos seguidos. Bayern ou Real, ambos seriam muito difíceis. Espero que possamos fazer uma boa primeira partida aqui e a segunda em Madri”, disse.

Essa fase de playoffs é uma novidade no torneio e marca o início do mata-mata. Os oito melhores times da fase de liga avançaram diretamente para as oitavas, enquanto as equipes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição disputarão as eliminatórias para definir os oito classificados restantes.

Veja os jogos dos playoffs da Champions League 2024/25

(equipes da direita jogam o segundo jogo como mandantes)

Brest x PSG

Club Brugge x Atalanta

Manchester City x Real Madrid

Juventus x PSV

Monaco x Benfica

Sporting x Borussia Dortmund

Celtic x Bayern de Munique

Feyenoord x Milan

Os já classificados para as oitavas são: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Outra novidade da “Nova Champions” é que todo o caminho rumo à decisão já será definido no sorteio dos playoffs. Assim, as equipes já conhecem os possíveis adversários nas próximas fases.

A final está marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.