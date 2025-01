Luiz Henrique e Almada vão para o Lyon? Entenda o caso

Destaques do Botafogo em 2024, Luiz Henrique e Thiago Almada não são certeza para a equipe nesta temporada. No entanto, se antes a saída das peças para o Lyon já era tratada como certa, um imbróglio judicial mantém a esperança do Glorioso.

Isso porque a equipe francesa foi punida pela DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão) com a proibição de registrar novos jogadores na atual janela de transferências. Além disso, o clube pertencente à Eagle Football, de John Textor, está ameaçado de rebaixamento administrativo por problemas financeiros.

Como tentativa de reverter a situação, a empresa de Textor busca mostrar garantias. Um dos argumentos para mostrar uma melhora na saúde financeira estão a possível entrada da holding na Bolsa de Nova York, além da venda de atletas e cortes na folha salarial.

Desse modo, as negociações envolvendo dois destaques do Botafogo, Thiago Almada e Luiz Henrique, seguem indefinidas. O meia argentino, que deveria se apresentar ao Lyon no último dia 5, agora deve chegar apenas nos próximos dias, caso o clube consiga inscrevê-lo, por meio de empréstimo gratuito junto ao Botafogo.

Almada, inclusive, já se despediu do clube. “A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim a Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho”, disse em entrevista à Cazé TV.

Já a situação de Luiz Henrique é mais complexa. Eleito Rei da América depois do título da Libertadores, o jogador e seu estafe não escondem o desejo de uma transferência para a França, mas a limitação de vagas para jogadores extracomunitários no elenco do Lyon surge como um obstáculo adicional.

John Textor considera vender o atacante a outros clubes, mas apenas por um valor na casa dos 60 milhões de euros, considerada inalcançável pelo estafe de Luiz Henrique.