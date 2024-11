A Fifa anunciou na última quinta-feira, 14, o preço para os jogos do campeonato Intercontinental, que acontecerá no final de 2024. O valor dos ingressos divulgados são menores do que os divulgados pela Conmebol para a final da Libertadores, que será disputada entre Atlético Mineiro e Botafogo.

Preços da Libertadores

O torcedor do Galo ou do Glorioso que quiser ir ao Monumental de Núñez terá que desembolsar entre 349 reais e 2.239 reais em entradas.

A partida será disputada em Buenos Aires, capital da Argentina, em campo neutro e jogo único. A final da Libertadores está marcada para o dia 30 de novembro, às 17h (de Brasília).

Preços do Intercontinental

Ainda não se sabe qual brasileiro jogará o campeonato que substitui o antigo Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, o torneio já abriu as vendas de ingressos para as partidas que antecedem a semifinal do torneio, incluindo as quartas de final, rodada em que os brasileiros estreiam.

O confronto de Atlético-MG ou de Botafogo, será contra o Pachuca-MEX, pelas quartas de final do torneio. O torcedor que quiser comparecer ao estádio terá que desembolsar entre 63 reais e 338 reais para assistir ao time de coração.

Apesar de não ter liberado o valor para a semifinal, a Fifa já divulgou os valores da partida final, que será disputada contra o Real Madrid-ESP. O torcedor que comparecer ao Estádio 974 desembolsará um valor entre 317 reais e 1580 reais.

