Estêvão mira Supermundial e diz que possível duelo com Chelsea seria ‘especial’

Estêvão Willian já iniciou a contagem regressiva de sua passagem pelo Palmeiras. O prodígio de 17 anos, porém, tem bem claro o seu objetivo antes de reforçar o Chelsea no segundo semestre de 2025: a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

O atacante foi a grande atração das premiações que sucedem a disputa do Brasileirão, da qual o Verdão ficou com o vice-campeonato. Na última segunda-feira, 10, Estêvão recebeu a Bola de Ouro do Prêmio Bola de Prata ESPN e também o Troféu Mesa Redonda como melhor jogador do país, além dos prêmios de revelação e melhor atacante em ambas as galas, em São Paulo.

Na saída do Troféu Mesa Redonda, Estêvão falou sobre a possibilidade de enfrentar seu futuro clube no Mundial de Clubes, numa reedição da final de 2021, vencida pelo clube londrino por 2 a 1.

“Quem sabe? Seria muito especial, mas cada um seguiu o seu caminho. Por enquanto estou vestindo a camisa do Palmeiras, isso é o mais importante. Depois que eu for para lá, quando eu encerrar minha carreira no Palmeiras, aí começo a pensar no Chelsea.”

O Palmeiras caiu no grupo A da competição, ao lado de Porto (Portugal), Inter Miami (EUA) e Al-Ahly (Egito). Já o Chelsea está no grupo D, com Flamengo, Chelsea (Inglaterra) e León (México). No Prêmio Bola de Prata ESPN, o capitão palmeirense Gustavo Gómez falou em “desfrutar” da oportunidade de encarar o time de Lionel Messi na primeira fase do torneio.

Estêvão foi vendido ao Chelsea em junho deste ano. A negociação pode atingir até 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), somados valores fixos e metas. Inicialmente, os ingleses pagaram 45 milhões de euros (R$ 262 milhões) e ainda podem desembolsar até 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões), condicionado aos gatilhos pré-estabelecidos por contrato. O Verdão teve direito a 70% do montante.

Estêvão explica ida ao Chelsea

Em entrevista à PLACAR de outubro, Estêvão explicou os motivos que o fizeram aceitar a proposta do Chelsea.

“Desde criancinha eu sempre acompanhei o Barcelona, acho que mais por causa do Messi e do Neymar, que são referências para mim. E fico muito feliz pelo interesse dos outros times, de virem atrás de mim e do meu futebol, mas a proposta do Chelsea foi muito boa. Meus empresários conversaram com meus pais, comigo…. foi um projeto muito bom que eles fizeram e que tem tudo para dar certo “, iniciou.

“Não tem nem o que falar do Chelsea, de estar numa cidade espetacular que é Londres, de jogar a liga mais forte do mundo e estar entre os melhores. Acho que ainda mais agora, com um time que está dando oportunidades para os jovens. Isso me chamou muita atenção e da minha família também. Tenho certeza que escolhemos o time certo”, completou.