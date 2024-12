A disputa do Mundial de Clubes de 2025 já mexe com o imaginário do Palmeiras. Torcedores e mesmo os jogadores já projetam o torneio que acontece entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos. A grande expectativa é para um confronto contra Lionel Messi.

O Palmeiras está no Grupo A da competição ao lado de Porto, Al-Ahly e Inter Miami, do craque Lionel Messi.

Premiado na Bola de Prata ESPN como melhor zagueiro de 2024, o capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, falou da expectativa para enfrentar o Inter Miami no Supermundial de 2025:

“Fico feliz porque os torcedores do Palmeiras vão desfrutar muito. O Messi está entre os melhores da história do futebol e fico feliz pelo jogo contra o Inter Miami. É um grupo difícil, mas vamos nos preparar da melhor forma possível”, disse Gómez.

https://www.instagram.com/p/DDXbjmNRJ_y

O modelo do torneio se assemelha ao da Copa do Mundo, com uma fase de grupos seguida por eliminatórias, porém, sem disputa pelo terceiro lugar, o que é incomum em competições deste nível. A abertura ocorrerá em 14 de junho, no Hard Rock Stadium, com Inter Miami enfrentando o Al Ahly.

