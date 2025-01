Dudu é apresentado no Cruzeiro e quer esquecer polêmica saída do Palmeiras

Dudu está de volta ao Cruzeiro. O atacante foi apresentado nesta sexta-feira, 3, em Belo Horizonte (MG), e reconheceu que a forma como saiu do Palmeiras não foi das melhores.

Publicidade

Aos 32 anos, Dudu está de volta ao clube que o revelou. Em sua primeira passagem na Raposa, entre 2009 e 2011, despontou como uma das grandes promessas do futebol nacional, tendo inclusive conquistado o Sul-Americano sub-17 e o Copa do Mundo sub-20 com a seleção brasileira.

“Se existiu o Dudu do Palmeiras, que conquistou títulos, isso foi porque o Cruzeiro me deu uma estrutura de chegar até o profissional”, começou o jogador, que deverá ter Gabigol, agora ex-Flamengo, como parceiro de ataque.

Publicidade

"Muito feliz e honrado de vestir essa camisa de novo!" Confira a entrevista completa de apresentação do Dudu na TV Cruzeiro!

📺 https://t.co/3aMizCcNK6 pic.twitter.com/k8qlASzzeL — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 3, 2025

A polêmica envolvendo o Palmeiras se deu em meados de 2024, quando já vinha sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira. O clube mineiro chegou a anunciar a transferência do camisa 7, mas o negócio foi desfeito. Dudu seguiu no Palmeiras, mas já sem o mesmo prestígio.

“O momento certo de vir para o Cruzeiro era esse. Acho que o que ficou pra trás, já passou. Agora é olhar pra frente e hoje estou aqui vestindo a camisa do Cruzeiro. Se eu tivesse feito algo de errado, vocês poderiam ter certeza que eu não teria a confiança da diretoria”, disse Dudu.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.