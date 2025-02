Desimpedidos anuncia presidentes para Kings League Brasil

Um dos times mais aguardados para a Kings League Brasil, o Desimpedidos já tem os seus presidentes definidos. O influenciador fitness Tiago Toguro e o ex-jogador profissional de Free Fire Yuri Brida são os representantes do canal de entretenimento e futebol na internet. A versão brasileira do já consagrado torneio de fut 7 será disputada a partir de março, em São Paulo.

Toguro e Brida somam mais de 10 milhões de seguidores na internet e, constantemente, estão envolvidos com futebol. O primeiro, por exemplo, participou da Supercopa Desimpedidos, promovida pelo canal no YouTube, com o time Mansão Maromba; o outro, frequentemente aparece nas arquibancadas de estádios ao redor do mundo.

As estrelas convocadas para a equipe ainda não foram divulgadas. Os times têm até três dos 13 nomes no total que não precisam passar pelo Draft, tampouco necessitam de aprovação da Kings League. Fábio Fumaça, treinador que levou o time à semifinal da Supercopa, segue à frente da equipe.

“Estamos muito felizes em participar da estreia da Kings League Brasil com o Desimpedidos. O campeonato combina o melhor do esporte com o universo gamer, trazendo dinâmicas que deixam as partidas mais atrativas, inspiradas nos jogos eletrônicos. Para nós, essa participação não só amplia a visibilidade do time, mas também reforça nosso compromisso com a modernização e a inovação dentro do universo esportivo”, disse Rafael Grostein, presidente executivo do time Desimpedidos.

A Kings League é o principal torneio de fut 7 da atualidade. As partidas são disputadas em campos de society, com a final em uma arena montada dentro de um estádio. A última edição do torneio idealizado pelo ex-jogador Gerard Piqué foi a Kings World Cup League, com a decisão disputada na Allianz Arena, em Turim, na Itália, e título da seleção brasileira.