Corinthians consegue aumento da capacidade da Neo Química Arena

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira, 17, que conseguiu aumentar a capacidade da Neo Química Arena. O aumento de 1.060 lugares foi possibilitado sem a necessidade de obras de expansão, apenas com a liberação por um laudo de segurança da Polícia Militar.

Agora, a capacidade total da Neo Química Arena é de 48.905 pessoas. O comunicado da diretoria do Corinthians diz que esse é um aumento para o primeiro momento.

Aumento da Neo Química Arena por setor

Norte: + 83 lugares

Sul: + 212 lugares

Leste Inferior: + 50 lugares

Oeste Inferior: + 203 lugares

Oeste Superior: + 50 lugares

Camarotes: + 462 lugares

O setor Leste Superior não teve ampliação da capacidade total

Em setembro do ano passado, quando a Neo Química Arena recebeu a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, válida pela temporada regular da NFL, a principal liga de futebol americano, a capacidade do estádio já foi ampliada. Naquela oportunidade, no entanto, um anexo de 2.000 lugares foi incorporado em um dos setores da arquibancada. Já na Copa 2014, 20.000 lugares foram instalados em arquibancadas modulares atrás dos gols.

O aumento da capacidade do estádio é uma promessa de campanha do presidente Augusto Melo. O mandatário corintiano já admitiu o interesse em um estádio para 70 mil pessoas. No clássico entre Corinthians e Santos, na última quarta, o público pagante foi de 47.695 pagantes, um recorde para jogos do time no estádio.