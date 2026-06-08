A França se despediu de sua torcida em grande estilo antes de embarcar para a Copa do Mundo. Na tarde desta segunda-feira (08), a seleção europeia contou com uma atuação de gala de Michael Olise para vencer a Irlanda do Norte por 3 a 1, em Amistoso disputado na Decathlon Arena, em Lille. O meia-atacante marcou os três gols dos donos da casa, quebrando a forte retranca adversária e garantindo a festa azul antes da viagem para os Estados Unidos.

Paciência contra a retranca e o alívio no fim

O roteiro do primeiro tempo foi de ataque contra defesa. Postada em um ferrolho no esquema 5-4-1, a equipe norte-irlandesa abdicou de jogar e frustrou as investidas iniciais dos franceses. Kylian Mbappé, muito acionado, chegou a assustar em chute colocado e teve um gol anulado por impedimento aos 21 minutos. A posse de bola esbarrava na falta de espaços, até que a insistência premiou os donos da casa na reta final. Aos 42 minutos, após cruzamento rasteiro de Doué e finalização bloqueada de Dembélé, a bola sobrou limpa para Olise, com o gol aberto, inaugurar o marcador e dar tranquilidade à equipe.

Susto rápido e a consagração do camisa 7

Na volta do intervalo, a França precisou de apenas quatro minutos para ampliar. Após cruzamento de Gusto e cabeçada de Theo Hernández em cima da zaga, Olise aproveitou nova sobra e soltou uma bomba de canhota para fazer 2 a 0. O ritmo do jogo diminuiu, e um vacilo na saída de bola de Cherki permitiu que a Irlanda do Norte descontasse aos 20 minutos, com Kelly completando passe rasteiro de Charles na pequena área. No entanto, a tarde era mesmo de Olise. Após Mbappé perder uma chance clara mandando a bola por cima do travessão, o herói do jogo chamou a responsabilidade aos 29 minutos: recebeu na ponta direita, cortou para o meio e bateu colocado, com precisão, anotando um golaço para selar seu hat-trick.

Com o resultado positivo e a confiança recuperada após o tropeço no amistoso anterior contra a Costa do Marfim, a seleção francesa agora foca totalmente no Mundial. A equipe viaja para os Estados Unidos e tem sua estreia marcada para o dia 16 de junho, contra o Senegal, pelo Grupo I da competição. Já a Irlanda do Norte, fora da Copa, segue sua preparação visando as Eliminatórias da Eurocopa do ano que vem.