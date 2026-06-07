Na noite deste sábado (06), a Argentina derrotou Honduras por 2 a 0 no estádio Kyle Field, no Texas (EUA). O confronto serviu como um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A atual campeã mundial impôs um domínio absoluto desde o apito inicial, construindo a vitória com gols de Lautaro Martínez e Giuliano Simeone.

Paciência, travessão e a abertura do placar

A seleção argentina iniciou a partida ditando o ritmo, mantendo mais de 70% da posse de bola, mas esbarrou inicialmente em uma defesa hondurenha fechada. O cenário de tensão foi quebrado aos 31 minutos, quando Giovani Lo Celso soltou uma bomba da entrada da área e a bola explodiu no travessão. Na sequência do lance, Nicolás Tagliafico aproveitou o rebote, invadiu a área e foi derrubado por Cristopher Meléndez. Pênalti marcado. Aos 36 minutos, Lautaro Martínez assumiu a responsabilidade, cobrou forte no canto direito e superou o goleiro Edrick Menjívar para abrir o placar. Antes do intervalo, Lisandro Martínez quase ampliou com uma plástica bicicleta que passou rente ao poste.

Pressão alta e o golpe de misericórdia

Na volta para a etapa final, os argentinos não diminuíram o ímpeto. Subindo a linha de marcação, a equipe sufocou a saída de bola adversária e forçou erros cruciais. A recompensa pela postura agressiva veio aos 8 minutos (53′ no tempo corrido). Em uma jogada de pura categoria, Lautaro Martínez encontrou Giuliano Simeone com um belo passe de calcanhar dentro da área. Simeone finalizou rasteiro e decretou o 2 a 0. O massacre ofensivo continuou, e Facundo Medina quase marcou o terceiro em um foguete que a defesa hondurenha salvou heroicamente em cima da linha.

Administração e próximos passos

Com o placar confortável e uma vantagem esmagadora nas finalizações (18 a 3), a Argentina passou a administrar o resultado na reta final, promovendo uma série de substituições para rodar o elenco, enquanto o público no Texas vibrava e pedia a presença de Messi. Com o triunfo garantido, a seleção sul-americana foca agora em seu último teste antes do Mundial, contra a Islândia, na próxima terça-feira. Já Honduras, sem vaga na Copa, volta suas atenções para a disputa da Nations League da Concacaf, com início marcado para setembro.