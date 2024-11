Botafogo lança moedas comemorativas e valores chegam a 89 mil reais

O Botafogo, um dos clubes mais icônicos do Brasil, marcou seu 130º aniversário através de uma colaboração especial com a Casa da Moeda. Essa parceria resultou no lançamento de medalhas comemorativas que celebram essa ocasião tão significativa. A novidade inclui itens únicos para torcedores e colecionadores, disponíveis em três versões: bronze, prata e ouro.

Cada medalha apresenta um design exclusivo com uma estrela central, o símbolo marcante do clube. A frase “Origem da Estrela” envolve a estrela, destacando o patrimônio histórico do Botafogo. As medalhas têm um diâmetro de 50 milímetros, mantendo o mesmo tamanho, independentemente do material utilizado. Este projeto não apenas homenageia o legado do clube, mas também visa financiar parte de suas atividades.

Modelos e Custos das Medalhas

A coleção contém três modelos diferentes, variando principalmente em termos de material e custo. Estas edições limitadas representam uma oportunidade imperdível para colecionadores e fãs do Botafogo:

Medalha de Bronze: A opção mais acessível, custa R$ 215 com uma produção de mil unidades, ideal para um público amplo de entusiastas.

Medalha de Prata: Esta versão custa R$ 826, com apenas 300 unidades disponíveis, equilibrando exclusividade e acessibilidade.

Medalha de Ouro: A peça mais valiosa da coleção custa R$ 89 mil, com somente dez exemplares, destinada aos mais dedicados colecionadores como um item verdadeiramente luxuoso.

Impacto Financeiro Esperado

A venda total das medalhas pode gerar até R$ 1,3 milhão para o clube, sem considerar os custos de produção. A receita será destinada ao clube social, ajudando a manter a sede em General Severiano e diversas atividades esportivas. Desde a venda do futebol do Botafogo à SAF de John Textor, há três anos, o foco continua em preservar a sustentabilidade financeira do clube social.

Aquisição das Medalhas Comemorativas

Interessados em adquirir as medalhas devem buscar informações diretamente com o clube ou por meio de canais autorizados pelo Botafogo. Garantir a autenticidade do produto é crucial, uma vez que itens de colecionador como estes podem se tornar raridades valiosas. Além de serem peças de luxo, as medalhas contam uma parte essencial da história do Botafogo, permitindo que os torcedores compartilhem do legado centenário do clube.

Com esta iniciativa, o Botafogo demonstra uma contínua inovação, explorando maneiras criativas de celebrar sua rica história ao mesmo tempo em que busca um futuro financeiro sustentável. Através de parcerias estratégicas, o clube não só perpetua seu legado, mas também reforça os laços com sua torcida apaixonada.