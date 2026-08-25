O Bodo/Glimt confirmou seu favoritismo e garantiu sua vaga na Fase de Liga da UEFA Champions League 2026/27. Na tarde desta terça-feira, jogando no estádio Aspmyra, na Noruega, a equipe da casa venceu o NEC por 3 a 0. O confronto, que já era favorável aos noruegueses após a vitória por 3 a 1 na Holanda, tornou-se um monólogo logo aos três minutos de jogo devido à expulsão do goleiro visitante, permitindo que os mandantes construíssem o placar com naturalidade.

Expulsão relâmpago e bombardeio norueguês

A missão do NEC, que já era difícil, beirou o impossível logo no amanhecer da partida. Aos três minutos, após um lançamento longo da defesa do Bodo, o goleiro Crettaz saiu da área para interceptar a bola, mas acabou tocando com o braço aberto. O árbitro Michael Oliver não hesitou e aplicou o cartão vermelho direto. Com um a menos, o time holandês se retraiu completamente, e o jogo se transformou em um ataque contra defesa. O goleiro reserva Polster, que entrou na vaga de Sierhuis, tornou-se o destaque inicial ao empilhar grandes defesas em finalizações de Berg e cabeceios de Helmersen, mantendo o zero no placar durante quase todo o primeiro tempo.

Golpes fatais nos acréscimos

Apesar da resistência heroica de Polster e da retranca holandesa, a represa se rompeu nos acréscimos da primeira etapa. Aos 47 minutos, Auklend encontrou espaço pelo meio e serviu Bjorkan, que estufou as redes para abrir o placar. O golpe foi sentido pelo NEC, e o Bodo não perdoou. Apenas três minutos depois, Hauge inverteu a jogada da esquerda para o meio, encontrando novamente Auklend. O camisa 8 ajeitou a bola e bateu rasante no cantinho, levando os donos da casa para o vestiário com uma vantagem de 2 a 0 e a classificação praticamente selada.

Ritmo de treino e gol contra fecham a conta

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. O Bodo/Glimt passou a administrar a posse de bola em ritmo de treino, enquanto o NEC, inofensivo, mal conseguia passar do meio-campo — a primeira finalização holandesa ocorreu apenas aos 10 minutos da etapa final, sem levar perigo. Aos 28 minutos, a superioridade norueguesa foi coroada com o terceiro gol. Hauge pedalou na ponta esquerda, invadiu a área e cruzou forte por baixo; a bola desviou na canela do zagueiro Fonville e morreu no fundo do próprio gol, decretando o 3 a 0. Com o apito final e o placar agregado de 6 a 1, o Bodo/Glimt comemora a classificação para a Fase de Liga da Champions League, aguardando o sorteio de quinta-feira. Já o NEC, derrotado na fase preliminar, despede-se do principal torneio do continente, mas tem como consolo a vaga garantida na Europa League.