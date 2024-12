Bilionário grego confirma interesse em comprar o Vasco

O Vasco da Gama tem um novo pretendente. Trata-se de Evangelos Marinakis, empresário grego, dono de Nottingham Forest, da Inglaterra, Rio Ave, de Portugal, e Olympiacos, da Grécia. O empresário admitiu ao portal inglês Sky Sports que tem interesse em adicionar a equipe carioca à sua cartela de clubes.

O empresário anunciou que estava negociando a compra de um clube brasileiro na última terça-feira, 26, em entrevista à televisão inglesa. Nesta segunda-feira, 2, o site Sky Sports revelou que o time em questão é o Vasco.

“Suas ambições [são] de expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama”, diz a reportagem.

Marinakis conta com o brasileiro Edu Gaspar na sua equipe. O brasileiro, que trabalhou no Arsenal-ING e na seleção brasileira, era muito bem avaliado no clube inglês, mas deixou o trabalho nos Gunners para integrar a equipe do grego.

A SAF do Vasco

O Vasco virou Sociedade Anônima de Futebol (SAF) em 2022, quando vendeu 70% da SAF para empresários da empresa 777 Partners, empresa dos Estados Unidos.

Entretanto, no início da temporada de 2024, a empresa que comprou o Gigante da Colina se envolveu em graves problemas financeiros e, após uma determinação da justiça brasileira, foi obrigada a deixar o comando do clube.

Conheça Evangelos Marinakis

Nascido em Pireu, na Grécia, o magnata é dono do clube grego Olympiacos, atual campeão da Conference League. Além disso, em 2017 ele adquiriu o Nottingham Forest, da Inglaterra, com o plano de levar o clube a fazer parte do Big Six, grupo dos seis clubes grandes do país.

Em 2018, Marinakis puniu os jogadores do Olympiacos com uma multa de 400.000 euros após os maus resultados na liga local e prometeu escalar apenas o time B da equipe no resto da temporada.

Além disso, mesmo sendo dono do Olympiacos, ele foi presidente da Superleague Grécia, que é responsável pelos campeonatos entre os clubes, e foi vice-presidente da Federação Helênica de Futebol entre 2010 e 2011.

Em 2017 a Uefa o investigou após uma denuncia de que Marinakis liderava um esquema de combinação e compra de resultados no campeonato grego. O empresário negou veementemente as afirmações.

O repórter da Sky Sports, que revelou o interesse de Marinakis no Vasco, relatou que o empresário é muito preocupado com sua segurança e imagem. O jornalista afirmou que o grego possui diversos assessores e descreveu a entrevista como uma experiência “perturbadora, mas memorável”.

Ao longo da vida, o empresário foi membro do parlamento grego e CEO da Crude Carriers. Atualmente, é presidente da Capital Maritime & Trading Corp., grupo que administra uma frota de navios. Marinakis construiu sua fortuna através do setor de logística.