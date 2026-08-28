O Bayern de Munique iniciou a defesa de seu título no Campeonato Alemão 2026/27 com uma demonstração de força. Na tarde desta chuvosa sexta-feira, jogando na Allianz Arena, os bávaros golearam o Stuttgart por 5 a 1. O placar elástico, no entanto, esconde um breve momento de tensão no início da segunda etapa, rapidamente superado pela eficiência ofensiva dos donos da casa e por uma falha crucial da defesa visitante.

Controle bávaro e vantagem inicial

O confronto começou com o Stuttgart tentando surpreender com uma marcação alta. A estratégia quase rendeu frutos aos 12 minutos, quando Tiago Tomás aproveitou uma sobra na área e carimbou a trave de Manuel Neuer. Apesar do susto, o Bayern logo impôs seu ritmo e passou a ditar as ações. Aos 21 minutos, a bola parada fez a diferença: Kimmich cobrou escanteio com precisão e Upamecano desviou de cabeça para inaugurar o marcador da nova temporada. O placar só não foi ampliado antes do intervalo graças a grandes intervenções do goleiro Bredlow, que parou finalizações perigosas de Luis Díaz e do estreante Nathaniel Brown.

Susto, resposta imediata e o golpe de misericórdia

A volta do vestiário reservou os momentos mais intensos da partida. Aos sete minutos, o Stuttgart encontrou o empate após cruzamento de Mittelstadt que culminou em um belo chute de primeira de Vagnoman. A alegria dos visitantes, porém, durou apenas três minutos. Em rápida transição, Kimmich roubou a bola e serviu Olise, que bateu na saída do goleiro para recolocar o Bayern em vantagem. O golpe fatal para o Stuttgart veio logo na sequência, aos 12 minutos, de forma trágica para o herói do empate: após cruzamento rasteiro de Davies, Vagnoman escorregou ao tentar cortar e mandou contra o próprio patrimônio, marcando um gol contra que desestabilizou de vez a equipe visitante.

Substituições funcionam e viram goleada

Com o 3 a 1 no placar, o time comandado por Vincent Kompany passou a administrar a posse de bola, enquanto o Stuttgart tentava, sem sucesso, voltar para o jogo. Na reta final, as alterações do treinador belga deram sangue novo ao ataque bávaro. Aos 37 minutos, o recém-contratado Saibari fez grande jogada individual e rolou para Pavlovic transformar a vitória em goleada. Já nos acréscimos, aos 47, Luis Díaz aproveitou nova assistência de Saibari em rápido contra-ataque para fechar a conta com um chute no canto esquerdo.

Com os primeiros três pontos garantidos de forma imponente, o Bayern de Munique agora se prepara para visitar o Schalke na próxima rodada da Bundesliga. Já o Stuttgart buscará a reabilitação atuando em casa, diante do Colônia.