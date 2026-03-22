O Barcelona recebe o Rayo Vallecano neste domingo, 22, às 10h (de Brasília), no Spotify Camp Nou. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, coloca frente a frente o líder isolado da competição e uma equipe que luta para se afastar da zona de rebaixamento, prometendo um duelo de ataque contra defesa na Catalunha.

Busca pela consolidação do título

Líder absoluto de La Liga com 70 pontos, o time catalão ostenta uma campanha imponente de 23 vitórias, um empate e apenas quatro derrotas. Apesar do domínio na tabela, a equipe vem de um revés na última rodada, que quebrou uma sequência de quatro triunfos consecutivos. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é claro: somar mais três pontos para pavimentar o caminho rumo ao título e afastar qualquer sinal de instabilidade nesta reta final de temporada. Além da taça, a garantia matemática de uma vaga na próxima Liga dos Campeões está cada vez mais próxima.

Rayo Vallecano aposta na resiliência

Do outro lado, a situação é de sobrevivência. O Rayo Vallecano ocupa a 14ª colocação com 32 pontos, fruto de sete vitórias, 11 empates e 10 derrotas. A equipe ainda está perigosamente próxima da zona de rebaixamento, mas tem se mostrado um adversário duro de ser batido recentemente. Invicto há cinco jogos, o time acumula quatro empates seguidos e uma vitória em sua sequência mais recente. A expectativa é que os visitantes adotem uma postura defensiva sólida, buscando explorar os contra-ataques para tentar arrancar pontos preciosos na luta pela permanência na elite do futebol espanhol.

Onde assistir a Barcelona x Rayo Vallecano

Com objetivos distintos, mas a mesma necessidade de pontuar, a partida promete prender a atenção dos fãs de futebol. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste embate ao vivo através da ESPN (TV fechada) e do serviço de streaming Disney+.