O Barcelona fez valer o fator casa e venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (27), no Spotify Camp Nou. Em partida adiada válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2026/27, a equipe catalã dominou as ações desde o apito inicial, construindo o resultado com gols de Raphinha e Fermín López. O placar só não foi mais elástico graças a uma atuação inspirada do goleiro visitante, Unai Simón.

Pressão catalã e a parede Unai Simón

A narrativa do primeiro tempo foi ditada pela intensidade do time comandado por Hansi Flick. Marcando com linhas altas, o Barcelona asfixiou a saída de bola basca e empilhou oportunidades. Lamine Yamal, infernal pela ponta direita, parou em uma defesa espetacular de Unai Simón logo aos 19 minutos. Pouco depois, Raphinha carimbou a trave esquerda após cruzamento na medida de Xavi Espart.

A insistência mandante finalmente foi recompensada aos 37 minutos. Em uma jogada de pura visão, Pedri rasgou a defesa adversária com um passe milimétrico para Raphinha. O brasileiro, com frieza, limpou o goleiro e tocou para o gol vazio, inaugurando o marcador antes do intervalo.

Susto basco e o golpe de misericórdia

Na volta dos vestiários, o panorama parecia inalterado. Lamine Yamal continuou seu duelo particular com a defesa do Bilbao e chegou a acertar o travessão aos 9 minutos. No entanto, as substituições promovidas por Edin Terzic deram novo fôlego aos visitantes. O Athletic Bilbao saiu do campo de defesa e quase encontrou o empate aos 28 minutos, quando Sancet mandou uma bomba na trave de Joan García, calando momentaneamente o Camp Nou.

O susto, porém, serviu para despertar o Barcelona, que respondeu com um balde de água fria. Aos 36 minutos, o estreante Adeyemi fez grande jogada pela esquerda e cruzou. O zagueiro Laporte tentou cortar, mas acabou ajeitando a bola nos pés de Fermín López, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e liquidar a fatura.

Nos minutos finais, a torcida ainda pôde celebrar a estreia da estrela Rodri e ver Unai Simón operar mais um milagre em finalização de Adeyemi. Com o resultado, o Barcelona mantém o aproveitamento perfeito neste início de Campeonato Espanhol, somando sua segunda vitória, enquanto o Athletic Bilbao amarga sua segunda derrota consecutiva na competição.