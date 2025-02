Arsenal entra na briga para ter Firmino

O mercado de transferências na Europa fechou no dia 3 de fevereiro, mas as equipes ainda podem registrar jogadores livres. O Arsenal, sob o comando de Mikel Arteta, enfrenta problemas no ataque devido às lesões de Gabriel Jesus e Kai Havertz. Nesse contexto, Roberto Firmino, atualmente escanteado no Al-Ahli, da Arábia Saudita, surgiu como um possível nome.

Publicidade

Firmino foi recentemente retirado da lista de inscritos do Al-Ahli para a liga nacional após a chegada de Galeno, ex-Porto, devido ao limite de 10 jogadores estrangeiros por equipe. Embora ainda possa atuar na Liga dos Campeões da AFC, sua exclusão dos jogos nacionais gerou especulações sobre uma possível saída.

O técnico Matthias Jaissle comentou sobre a situação: “Não foi fácil para o clube, apenas se baseou nas regras. Nós apreciamos o Firmino e ele lidou com isso com profissionalismo. Ele continua sendo um dos nossos líderes.” A situação lembra a de Neymar, que acabou retornando ao Santos após não ser inscrito pelo Al-Hilal.

Publicidade

ESPECIAL: O papel do futebol na abertura da Arábia Saudita ao mundo

Diante das lesões no elenco, o Arsenal demonstrou interesse em Firmino, de acordo com informações do diário inglês Mirror. No último jogo, Arteta improvisou Mikel Merino como atacante, e o espanhol marcou dois gols na vitória sobre o Leicester.

No entanto, a contratação de Firmino enfrenta obstáculos, como seu contrato com o Al-Ahli até 2026 e seu alto salário. Para que a transferência ocorra, seria necessário que o jogador se tornasse agente livre, o que dependeria de uma rescisão contratual amigável, possibilidade que ainda não foi considerada.

Roberto Firmino teve uma passagem marcante pelo Liverpool entre 2015 e 2023. Durante sua trajetória no clube, conquistou diversos títulos, incluindo a Premier League na temporada 2019/2020 e a Liga dos Campeões em 2018/2019. Em julho de 2023, transferiu-se para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, onde, até o momento, participou de 60 partidas e anotou 19 gols.

Publicidade

Chance de Firmino retornar ao Brasil

Em recente entrevista à PLACAR, o atacante, torcedor do Corinthians, admitiu que seu desejo de atuar no país natal vem aumentando.

“O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado. Como eu não joguei a Primeira Divisão, saí do Figueirense quando subimos para a Série A, acabei indo logo para a Alemanha. É um desejo que tem aumentado. Já coloquei em oração”, afirmou. Corinthians e Flamengo são os clubes mais constantemente especulados como possíveis destinos para o atacante.