AO VIVO: Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, 30, em jogo atrasado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é considerado “de seis pontos” já que Inter e Flamengo ocupam, respectivamente, a 5ª e a 4ª colocação. Em caso de vitória do time gaúcho, o Inter assume a vaga no G4. Em caso de vitória do time rubro-negro, o Flamengo ultrapassa o Fortaleza e assume a 3ª posição.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Internacional x Flamengo minuto a minuto