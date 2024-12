3 jogadores do Botafogo disputam com Messi o prêmio de Rei da América

O ano de 2024 será inesquecível para os fãs do Botafogo. O clube carioca conquistou pela primeira vez a taça da Conmebol Libertadores após uma vitória arrebatadora sobre o Atlético-MG. Além deste triunfo, o Botafogo também se sagrou campeão brasileiro, consolidando uma temporada para nunca mais ser esquecida. Com estas vitórias, o Botafogo se juntou ao seleto grupo de times como Santos, em 1962 e 1963, e Flamengo, em 2019, que realizaram esse feito duplo.

A vitória na Libertadores não trouxe apenas celebração para a torcida botafoguense, mas também um reconhecimento expressivo para os seus jogadores. Luiz Henrique, Jefferson Savarino e Thiago Almada, todos do Botafogo, foram indicados ao prestigioso prêmio Rei da América, promovido pelo jornal uruguaio “El País”.

Os destaques para o prêmio Rei da América em 2024

Os jogadores do Botafogo, Luiz Henrique, Jefferson Savarino e Thiago Almada, foram indicados ao prêmio de Rei da América, que homenageia o melhor jogador do continente. Além deles, a lista dos cinco indicados inclui Lionel Messi, do Inter Miami, e Léo Fernández, do Peñarol. Este reconhecimento destaca o desempenho excepcional dos jogadores durante o ano, tanto em seus clubes como em suas seleções.

Almada, Savarino e Luiz Henrique são presenças constantes nas convocações para as seleções da Argentina, Venezuela e Brasil, respectivamente. Eles têm desempenhado papéis fundamentais nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o que realça ainda mais suas merecidas indicações ao prêmio.

Os vencedores recentes do prêmio Rei da América

O prêmio Rei da América, organizado pelo “El País”, tem uma rica tradição de celebrar jogadores extraordinários. A história dos vencedores destaca o talento do continente. Entre os ganhadores recentes do título estão:

2023 – Cano (Argentina) – Fluminense

2022 – Pedro (Brasil) – Flamengo

2021 – Julián Álvarez (Argentina) – River Plate

2020 – Marinho (Brasil) – Santos

2019 – Gabriel Barbosa (Brasil) – Flamengo

Esses jogadores, entre muitos outros, são reconhecidos por suas contribuições impactantes para seus clubes e o futebol sul-americano. A decisão de 2024 deverá novamente destacar o talento abundante no continente.

A trajetória de sucesso do Botafogo

O êxito do Botafogo em 2024 foi fruto de um planejamento estratégico meticuloso e do talento excepcional de seu elenco. O time mostrou um jogo envolvente e dinâmico, sob a liderança sagaz de um técnico renomado. Paralelamente, a diretoria investiu em reforços estratégicos que se refletiram positivamente em campo, com desempenhos marcantes em ambos os campeonatos.

Essa façanha é um testemunho da entrega dos jogadores, da visão administrativa e do inabalável apoio dos torcedores. Com essa vitória, o Botafogo projeta um futuro promissor, estabelecendo-se como uma verdadeira potência no futebol sul-americano.