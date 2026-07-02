O Boca Junior anunciou a rescisão do contrato do atacante uruguaio Edinson Cavani, na última quarta-feira, 1. O jogador deixa o clube de forma decepcionante, com 28 gols marcados em 81 partidas e sem nenhum título conquistado.

O centroavante que fez história com a camisa do PSG, publicou um vídeo de despedida para os torcedores em suas redes sociais. Nele, o atleta comentou sobre as diversas lesões que atrapalharam suas lesões em La Bombonera.

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“Em meio a esses momentos, com esse desejo à flor da pele, todos os dias, hoje me deparo com uma situação que sinceramente não imaginava ser tão difícil. Ela me deixou até mesmo sem a possibilidade de competir ao lado dos meus companheiros de equipe. Uma das maiores tristezas que vivi na minha carreira e que me manteve afastado das competições por um bom tempo”, fiz o atacante, no vídeo.

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Mensagem de Cavani:

“Olá, bosteros. Bom, finalmente chegou a hora de compartilhar algumas coisas que descobri e senti ao longo desses últimos anos. A primeira é que nunca me arrependerei da minha decisão de vir para cá em 2023, quando assinei para realizar esse desejo de jogar aqui.

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Mais tarde, quando comecei a entender este mundo, o famoso mundo do Boca Juniors, senti que este estilo de vida me dava ainda mais motivos para me preparar e dar 100% em cada partida. O caminho começa de forma mágica, muitas vezes sentindo e vivenciando momentos que fazem você desejar que o tempo parasse para que você pudesse continuar aproveitando-os. Depois vieram os momentos difíceis, aqueles que eu jamais imaginei vivenciar, que me impediram de deixar minha marca neste clube lindo e imenso.

Em meio a esses momentos, com esse desejo à flor da pele, todos os dias, hoje me deparo com uma situação que sinceramente não imaginava ser tão difícil. Ela me deixou até mesmo sem a possibilidade de competir ao lado dos meus companheiros de equipe. Uma das maiores tristezas que vivi na minha carreira e que me manteve afastado das competições por um bom tempo.

Da mesma forma, quero que se lembrem de que isso não ofuscará tudo o que minha família e eu vivenciamos durante esse tempo. Porque, como um treinador que tive me ensinou, a o caminho é a recompensa, e o caminho foi lindo. Hoje, aquela esse famoso Mundo Boca tem mais seis torcedores que sempre desejarão o melhor para o Boca. E, bem, não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que tornaram possível a realização do meu desejo de jogar aqui. A toda à La 12 e aos torcedores e às pessoas que nos incentivaram a dar cada vez mais e a sentir a emoção de estar neste campo. E a todos aqueles que fizeram parte do dia a dia nos centros de treinamento, a equipe de equipamentos, toda a equipe da cozinha e todos que nos permitiram viver e estar bem todos os dias para que pudéssemos dar o nosso melhor. Então, agradeço a todos, a todo o Mundo Boca. E, bem, um abraço muito forte. Não deixarei de desejar o melhor para vocês e nem o deixarei de acompanhar de onde quer que eu esteja. Um beijo enorme. Um beijo enorme”.