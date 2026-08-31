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Relembre aparições de Messi em capas de PLACAR

Craque argentino anunciou aposentadoria da seleção argentina, aos 39 anos, em carta emocionante em que fala sobre perda do pai e derrota na final da Copa de 2026

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