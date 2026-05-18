Morre Geovani: fotos do ídolo do Vasco no acervo de PLACAR
O ‘Pequeno Príncipe” não resistiu a uma parada cardíaca em Vila Velha (ES); relembre sua carreira
01/17
Geovani foi eleito o Craque do Ano de 1988, em edição de 17 março de 1989 (PLACAR)
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