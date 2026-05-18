Galeria

Morre Geovani: fotos do ídolo do Vasco no acervo de PLACAR

O ‘Pequeno Príncipe” não resistiu a uma parada cardíaca em Vila Velha (ES); relembre sua carreira

01/17

Geovani foi eleito o Craque do Ano de 1988, em edição de 17 março de 1989 (PLACAR)

Inscreva-se na nossa newsletter para se manter atualizado!

Ao se inscrever, você concorda em receber comunicações por e-mail conforme nossa Política de Privacidade.

Homem sorrindo para newsletter