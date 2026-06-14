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Knicks levam título da NBA e festa se mistura com Copa do Mundo em Nova York

Time conquistou a principal liga de basquete do mundo depois de 53 anos, ao bater o San Antonio Spurs em 4 jogos a 1

01/07

O New York Knicks conquistou no último sábado, 13, o título da NBA depois de 53 anos de jejum. A equipe venceu o San Antonio Spurs, no Texas, em 4 jogos a 1, e a festa ganhou as ruas de Nova York. A partida aconteceu horas depois do empate entre Brasil e Marrocos, pelo Grupo C, o que fez as torcidas se misturarem nos arredores do Madison Square Garden, a casa dos Knicks - Alexandre Battibugli/PLACAR

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