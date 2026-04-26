Corinthians x Vasco: imagens do confronto pela 13ª rodada
Equipes se enfrentam neste domingo, 26, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
01/12
André dá entrada forte em Thiago Mendes e é expulso - Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR
Equipes se enfrentam neste domingo, 26, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
André dá entrada forte em Thiago Mendes e é expulso - Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR
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