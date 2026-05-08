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Corinthians e Nike celebram invasão ao Maracanã em 1976

Novas camisas são inspiradas nos 50 anos da histórica Invasão Corinthiana ao Rio de Janeiro

01/12

Imagens da campanha de lançamento da camisa 2026 do Corinthians - Divulgação/Nike

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