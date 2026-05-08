Corinthians e Nike celebram invasão ao Maracanã em 1976
Novas camisas são inspiradas nos 50 anos da histórica Invasão Corinthiana ao Rio de Janeiro
01/12
Imagens da campanha de lançamento da camisa 2026 do Corinthians - Divulgação/Nike
Novas camisas são inspiradas nos 50 anos da histórica Invasão Corinthiana ao Rio de Janeiro
Imagens da campanha de lançamento da camisa 2026 do Corinthians - Divulgação/Nike
Ao se inscrever, você concorda em receber comunicações por e-mail conforme nossa Política de Privacidade.