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As novas camisas dos clubes europeus para a temporada 2026/27

Confira os novos uniformes de Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG, Liverpool, United e outros grandes clubes da Europa

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Novas camisas do PSG para 2026/27 (Divulgação)

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