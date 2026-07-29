As novas camisas dos clubes europeus para a temporada 2026/27
Confira os novos uniformes de Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG, Liverpool, United e outros grandes clubes da Europa
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Novas camisas do PSG para 2026/27 (Divulgação)
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