O Crystal Palace recebe o Chelsea neste domingo (25), no estádio Selhurst Park, em Londres. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, coloca frente a frente dois rivais locais vivendo momentos distintos na tabela de classificação. A bola rola a partir das 11h (de Brasília).

Expectativas para o confronto

O clássico londrino gera grande expectativa, especialmente pela situação contrastante das equipes. Para o Crystal Palace, o jogo em casa é visto como uma oportunidade crucial para encerrar a sequência negativa e dar uma resposta ao seu torcedor.

A imprensa local destaca a pressão sobre o comando técnico para encontrar soluções que devolvam a confiança ao time. Do lado do Chelsea, a partida é tratada como fundamental para manter a regularidade e não se distanciar dos primeiros colocados.

A comissão técnica busca consolidar um time titular consistente para garantir uma vaga em competições europeias, objetivo principal do clube na temporada.

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de uma reação imediata. Atualmente na 13ª colocação com 28 pontos, o Crystal Palace atravessa uma fase complicada na competição. A campanha de 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas reflete a irregularidade da equipe, mas o recorte recente é o que mais preocupa a torcida.

Nos últimos cinco jogos, a equipe não conseguiu somar três pontos em nenhuma oportunidade, acumulando resultados adversos que estagnaram o time no meio da tabela. Jogando em seus domínios, o Palace precisa urgentemente reencontrar o bom futebol para se afastar de qualquer risco e voltar a olhar para a parte superior da classificação.

Do outro lado, o Chelsea chega ao confronto em uma situação mais confortável, ocupando a 6ª posição com 34 pontos. Com uma campanha de 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, os Blues seguem na perseguição por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Vindo de uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Brentford na última rodada, o time visitante busca aproveitar o embalo para conquistar mais um triunfo fora de casa. A inconsistência, no entanto, tem sido um adversário extra, já que o retrospecto recente mostra uma oscilação de desempenho. Vencer o clássico é fundamental para as pretensões do clube de encostar no pelotão de frente da Premier League.

Onde assistir e transmissão

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo, a partida terá transmissão ampla. No Brasil, o jogo será exibido na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+, que transmite todos os jogos da liga.