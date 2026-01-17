O Campeonato Português chega à sua 18ª rodada com um confronto de alta voltagem no norte do país. Neste domingo, 18 de janeiro de 2026, o Vitória de Guimarães recebe o líder isolado Porto no Estádio Dom Afonso Henriques. A bola rola às 17h30 (de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que almeja a zona de classificação europeia contra um adversário que defende uma campanha histórica de invencibilidade.

Vitória busca consistência em casa

O time da casa entra em campo ocupando a 7ª colocação na tabela, somando 25 pontos. A trajetória dos “Conquistadores” tem sido marcada pela irregularidade, com um registro de sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nos últimos cinco compromissos, a equipe alternou resultados, conquistando dois triunfos, dois empates e sofrendo um revés.

Para o Vitória, pontuar contra o líder é essencial não apenas para a moral do elenco, mas para manter vivas as esperanças de subir na tabela e brigar por vagas em competições continentais, como a Liga Conferência. O fator casa e o apoio da torcida serão trunfos fundamentais para tentar impor a primeira derrota ao rival na temporada.

Porto: a máquina invencível

Do outro lado, o Porto vive uma temporada espetacular. Ocupando o 1º lugar com 49 pontos, os Dragões ostentam uma campanha quase irretocável: são 16 vitórias e apenas um empate em 17 jogos, sem nenhuma derrota. Vindo de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o time demonstra um domínio absoluto na Primeira Liga.

A equipe viaja a Guimarães com o objetivo claro de manter a invencibilidade e a vantagem na liderança. O desafio será superar a pressão do estádio adversário para sustentar o status de imbatível e dar mais um passo rumo ao título nacional.

Onde assistir a Vitória de Guimarães x Porto

O duelo promete ser um teste de fogo para a invencibilidade do Porto, dado o ambiente tradicionalmente difícil para os visitantes no Dom Afonso Henriques. Os torcedores poderão acompanhar cada lance desta partida decisiva através de múltiplas plataformas: