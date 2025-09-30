Union Saint-Gilloise x Newcastle: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Em situações opostas, belgas e ingleses se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da principal competição europeia

Em um confronto de opostos pela segunda rodada da UEFA Champions League 2025/26, o Union Saint-Gilloise recebe o Newcastle nesta quarta-feira, 1º de outubro. A partida acontece no estádio Joseph Marien, em Bruxelas, a partir das 13h45 (horário de Brasília), com os belgas defendendo a invencibilidade e os ingleses em busca dos primeiros pontos na competição.

Como chega o Union Saint-Gilloise

A equipe belga estreou na Champions League com uma vitória importante, somando três pontos que a colocam na 10ª posição geral na nova fase de liga. Atuando em casa e com o apoio de sua torcida, o time busca um novo triunfo para se consolidar como uma das surpresas do torneio e dar um passo importante rumo à classificação para o mata-mata.

Como chega o Newcastle

Do outro lado, o Newcastle precisa de uma recuperação imediata. Os Magpies foram derrotados na primeira rodada e, sem pontos, ocupam a 28ª posição na tabela. Uma vitória fora de casa é crucial para as ambições do clube inglês, evitando que os adversários diretos na briga pela classificação abram uma vantagem significativa.

Análise da Partida e Expectativas

O duelo coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas. O Union Saint-Gilloise, sensação do futebol belga nos últimos anos, quer provar que pode competir no mais alto nível europeu, e uma vitória contra um representante da Premier League seria uma grande afirmação. Já para o Newcastle, a partida tem um peso enorme após o alto investimento para retornar à elite do continente. O técnico Eddie Howe sabe da pressão por um resultado positivo e deve escalar uma equipe ofensiva para buscar os três pontos e não se complicar na tabela.

Prováveis Escalações

Union Saint-Gilloise (Técnico: Sébastien Pocognoli): Anthony Moris; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Alessio Castro-Montes, Charles Vanhoutte, Mathias Rasmussen, Anouar Ait El Hadj; Promise David, Kevin Rodriguez e Mohammed Amoura.

Newcastle (Técnico: Eddie Howe): Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Gordon, Alexander Isak e Harvey Barnes.

Desfalques e Dúvidas

O Union SG monitora a condição física do atacante Mohammed Fuseini, que se recupera de lesão. Pelo lado do Newcastle, o zagueiro Fabian Schär é dúvida devido a problemas físicos recentes.

Situação no Campeonato

No novo formato da Champions League, cada ponto é decisivo na corrida por uma das 24 vagas no mata-mata. Com três pontos, o Union Saint-Gilloise está em posição confortável, mirando se manter entre os 24 primeiros que avançam (os oito melhores vão direto às oitavas). Para o Newcastle, ainda zerado, o jogo é vital para entrar na zona de classificação e evitar que a pressão aumente nas rodadas seguintes.

Onde assistir Union Saint-Gilloise x Newcastle

A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming HBO Max. O jogo está marcado para começar às 13h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 1º de outubro.

