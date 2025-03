Onde assistir à Lecce x Milan pela Série A

O Campeonato Italiano continua a todo vapor, e neste sábado, Lecce e Milan se enfrentam em um duelo crucial pela 28ª rodada. A partida será realizada no Stadio Ettore Giardiniero, prometendo fortes emoções para os torcedores de ambos os times. Com a temporada se aproximando de sua reta final, cada ponto conquistado pode ser decisivo para as ambições das equipes na tabela.

Publicidade

O Lecce, atualmente na 16ª posição, busca se afastar da zona de rebaixamento após uma derrota apertada para a Fiorentina. Sob o comando de Marco Giampaolo, a equipe espera se recuperar e conquistar pontos importantes em casa. Por outro lado, o Milan, que ocupa a nona colocação, também vem de uma derrota, desta vez para a Lazio, e precisa vencer para melhorar sua posição na tabela.

João Félix e Rafael Leão pelo Milan – Fonte: Instagram/@joaofelix79

Como o Lecce chega para o confronto

O Lecce entra em campo após um revés contra a Fiorentina, onde perdeu por 1 a 0. A equipe, que tem lutado para se manter fora da zona de rebaixamento, conta com a força de seu elenco para superar o Milan. A única ausência confirmada é a de Marchwinski, que está lesionado. A formação provável do Lecce inclui Falcone no gol, com Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo formando a linha defensiva.

Publicidade

No meio-campo, Coulibaly, Berisha, Pierotti e Pierret devem ser os responsáveis por criar jogadas e apoiar o ataque, que terá Tete e Krstovic como principais referências. O técnico Marco Giampaolo aposta na coesão do grupo para surpreender o adversário e somar pontos preciosos.

Qual é a situação do Milan antes da partida

O Milan, sob a liderança de Sérgio Conceição, busca se recuperar após uma derrota em casa para a Lazio. A equipe está na nona posição e precisa de uma vitória para subir na tabela e manter vivas as esperanças de uma vaga em competições europeias. No entanto, o time enfrenta desafios com várias ausências importantes.

Florenzi, Loftus-Cheek e Emerson Royal estão fora devido a lesões, enquanto Pavlovic e Maignan cumprem suspensão. A provável escalação do Milan conta com Sportiello no gol, Walker, Thiaw, Tomori e Theo na defesa, Reijnders, Fofana e Pulisic no meio-campo, e Félix, Leão e Giménez no ataque. A equipe aposta na qualidade de seus jogadores para superar as adversidades e conquistar a vitória.

Publicidade

Onde assistir Lecce x Milan

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Lecce e Milan ao vivo pela Espn 4. Com ambas as equipes precisando de uma vitória, o confronto promete ser acirrado e repleto de emoções. Lecce e Milan entram em campo determinados a conquistar os três pontos, o que certamente proporcionará um espetáculo imperdível para os amantes do futebol italiano.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.