Neste domingo (4), o estádio Vélodrome será o palco de um confronto de realidades opostas pela 17ª rodada do Campeonato Francês. O Olympique de Marseille recebe o Nantes às 11h (horário de Brasília), em uma partida decisiva tanto para a briga no topo da tabela quanto para a luta contra o rebaixamento.

Olympique busca consolidar vaga no G3

O time da casa entra em campo vivendo um momento positivo. Ocupando a 3ª colocação com 32 pontos, o Olympique se estabeleceu como uma das forças da competição, somando 10 vitórias na temporada. A equipe conta com o apoio de sua torcida para manter a pressão sobre os líderes e garantir sua permanência na zona de classificação para a Champions League.

A forma recente dos mandantes é animadora, com três vitórias nos últimos cinco jogos. A consistência tática e a eficiência ofensiva têm sido marcas registradas do time, que vê neste confronto a oportunidade ideal para somar mais três pontos.

Nantes vive drama na zona de rebaixamento

Do outro lado, a situação é crítica. O Nantes amarga a 18ª posição, com apenas 11 pontos conquistados. A campanha reflete as dificuldades que a equipe tem enfrentado, tanto defensiva quanto ofensivamente. O time visitante não vence há cinco partidas e precisa desesperadamente pontuar para iniciar uma reação e evitar a queda para a segunda divisão.

Prováveis Escalações

Para o confronto, o técnico Jean-Louis Gasset deve mandar o Olympique a campo com força máxima, enquanto Antoine Kombouaré lida com desfalques importantes no Nantes, como o zagueiro Eray Cömert (suspenso).

Olympique de Marseille: Pau López; Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Ulisses Garcia; Amine Harit, Iliman Ndiaye; Pierre-Emerick Aubameyang.

Nantes: Alban Lafont; Kelvin Amian, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois, Nicolas Cozza; Douglas Augusto, Moussa Sissoko; Florent Mollet, Pedro Chirivella, Moses Simon; Mostafa Mohamed.

Onde assistir a Olympique de Marseille x Nantes

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através dos canais Disney (ESPN e plataformas de streaming associadas).