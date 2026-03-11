O Nottingham Forest recebe o FC Midtjylland nesta quinta-feira, 12, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Europa League 2025/26. A partida será disputada no icônico estádio City Ground, na Inglaterra, às 17h (de Brasília).

Expectativas para o duelo

O embate marca o início da fase de mata-mata para ambas as equipes, que buscam um resultado favorável para o jogo de volta. O Forest chega com o moral elevado após superar o Fenerbahçe nos playoffs eliminatórios e arrancar um corajoso empate em 2 a 2 contra o Manchester City pelo campeonato local. A equipe inglesa aposta na força de sua torcida para construir uma vantagem.

Por outro lado, o Midtjylland viaja à Inglaterra com a confiança de quem garantiu classificação direta. Os dinamarqueses guardam na memória uma vitória recente e marcante sobre o próprio Forest, por 3 a 2, no mesmo City Ground, durante a fase de liga no início da temporada. O resultado gerou forte pressão sobre o time inglês na época, criando um clima de revanche para o confronto atual.

O peso do City Ground para os ingleses

Atuando diante de sua apaixonada torcida, o Nottingham Forest precisa de consistência tática para superar um adversário embalado. A equipe encerrou a fase anterior na 13ª colocação, somando 14 pontos em uma campanha de altos e baixos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Dinamarqueses chegam com moral

O FC Midtjylland ostenta uma campanha de muito respeito na atual edição do torneio continental. O clube terminou a fase de classificação em um excelente 3º lugar geral, acumulando 19 pontos. Com um retrospecto sólido de seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, os visitantes apostam na eficiência ofensiva para não se intimidarem com a pressão adversária.

Onde assistir ao confronto

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida ao vivo através da CazéTV.