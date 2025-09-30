Napoli busca reabilitar na Champions contra Sporting; onde assistir

Italianos buscam vitória na competição contra portugueses, que estrearam com o pé direito; partida acontece no estádio Diego Armando Maradona

A segunda rodada da UEFA Champions League 2025/26 coloca frente a frente Napoli e Sporting em um confronto de opostos. A partida acontece nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e é crucial para as ambições de ambas as equipes no torneio continental.

Cenário das equipes na Champions

O confronto em Nápoles é vital para o time da casa, que busca a primeira vitória na competição. Após a derrota por 2 a 0 para o Manchester City na estreia, a equipe comandada por Antonio Conte ocupa a 33ª posição na classificação geral e precisa se recuperar para não se complicar na nova fase de liga da Champions.

O Sporting, por sua vez, chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Kairat Almaty na primeira rodada. O resultado colocou os portugueses na 8ª posição geral, e um bom resultado na Itália, mesmo um empate, manteria a equipe em uma situação confortável na tabela. A estratégia do técnico Rui Borges deve ser a de explorar os contra-ataques, aproveitando a necessidade do Napoli de se expor.

Desfalques e prováveis escalações

O Napoli enfrenta uma crise no setor defensivo. O capitão Giovanni Di Lorenzo está suspenso após ser expulso na primeira rodada. Além dele, os zagueiros Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani estão lesionados, enquanto os laterais Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera são dúvidas. O técnico Antonio Conte expressou publicamente sua preocupação com as poucas opções para montar a defesa.

Pelo lado do Sporting, os desfalques certos são Daniel Bragança e Nuno Santos, ambos com lesões no joelho.

Provável escalação do Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola (ou Gutiérrez), Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Técnico: Antonio Conte.

Provável escalação do Sporting (3-4-3): Rui Silva; Debast, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Vagiannidis, Hjulmand, Kochorashvili, Araújo; Trincão, Suárez, Pedro Gonçalves. Técnico: Rui Borges.

Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pela HBO Max. A plataforma de streaming do grupo Warner Bros. Discovery é a detentora dos direitos de transmissão da UEFA Champions League no Brasil. O jogo está marcado para começar às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, 1º de outubro.

