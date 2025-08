Luis Díaz acerta com Bayern e se torna 3º mais caro da Bundesliga

Luis Diáz é jogador do Bayern de Munique. O atacante colombiano, de 28 anos, foi anunciado nesta quarta-feira, 30, pelo clube bávaro. Os valores fazem o ex-jogador do Liverpool se tornar o terceiro jogador mais caro da Bundesliga.

Os valores entre ingleses e alemães giram em torno de 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 490 milhões) segundo a imprensa alemã. Com isso, Luis Diáz estará no pódio dos atletas mais caros com Harry Kane e Lucas Hernández.

Jogadores mais caros da história da Bundesliga

1. Harry Kane | Tottenham – Bayern de Munique | 95 milhões de euros

2. Lucas Hernández | Atlético de Madrid – Bayern de Munique | 80 milhões de euros

3. Luis Díaz | Liverpool – Bayern de Munique | 75 milhões de euros

O acordo, que se arrastou por longas semanas, foi concretizado por cinco anos de contrato. Díaz não participou das partidas amistosas do Liverpool na pré-temporada, justamente para definir o seu futuro.

Luis Díaz havia chegado ao Liverpool em janeiro de 2022, vindo do Porto. Foram 148 partidas oficiais, com 41 gols marcados e 23 assistências. Na última temporada, foi fundamental na equipe de Arne Slot para ficar com o título da Premier League.

Já no Bayern, Luis Díaz integrará um ataque poderoso com Serge Gnabry, Harry Kane, Kingsley Coman e Michael Olise — Thomas Müller acertou na última terça com o Vnacouver Whitecaps, do Canadá, para disputar a MLS (Major League Soccer).