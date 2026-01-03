Neste domingo, 4 de janeiro de 2026, o Le Havre recebe o Angers no Stade Océane, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A partida, com início marcado para as 13h15 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes em situações distintas: os mandantes lutam para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes buscam manter a boa fase na competição.

Cenário do confronto e expectativas

O duelo é decisivo para as pretensões de ambos os clubes na Ligue 1. Jogando em casa, o Le Havre entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar e respirar na tabela. A equipe enfrenta um jejum de gols que persiste desde o início de novembro, aumentando a responsabilidade do setor ofensivo.

Por outro lado, o Angers chega ao confronto com o objetivo de consolidar sua posição na parte intermediária da classificação e almejar posições mais altas. A confiança adquirida nos últimos jogos permite ao time visitante explorar o nervosismo do adversário.

Le Havre: Pressão contra o Z4

A situação do Le Havre inspira cuidados. Ocupando a 15ª colocação com 15 pontos, o time está perigosamente próximo da zona de perigo. A campanha reflete a instabilidade da equipe, que soma apenas três vitórias, seis empates e sete derrotas.

O momento recente é delicado: sem vencer há cinco rodadas, o clube acumula resultados negativos que abalaram a confiança do elenco. No Stade Océane, o apoio da torcida será fundamental para tentar estancar a crise e evitar que a luta contra o rebaixamento se torne ainda mais dramática.

Angers: Ascensão e consistência

Em contrapartida, o Angers vive um momento positivo. Na 10ª posição com 22 pontos, a equipe respira aliviada e olha para a parte superior da tabela. Com uma campanha equilibrada, o time encontrou seu melhor futebol recentemente.

Nas últimas cinco partidas pela liga, o Angers conquistou três vitórias, demonstrando consistência tática e eficiência. Essa sequência permite que a equipe jogue fora de casa com mais tranquilidade, podendo utilizar a pressão sobre o rival como uma vantagem estratégica.

Prováveis escalações e desfalques

Ambos os times terão ausências significativas devido à Copa Africana de Nações. O Le Havre não contará com seus goleiros principais, Mory Diaw (Senegal) e Lionel Mpasi (RD Congo), além de Fodé Doucouré e Mbwana Samatta. O jovem Paul Argney deve assumir a titularidade no gol.

Pelo lado do Angers, desfalques como Himad Abdelli, Ousmane Camara e Hervé Koffi estão confirmados, pois avançaram na competição continental. A presença de Jim Allevinah e Jacques Ekomie ainda é dúvida, dependendo da avaliação física após o retorno da seleção.