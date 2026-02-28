O Bayern de Munique deu um passo gigantesco rumo ao bicampeonato da Bundesliga. Em uma partida eletrizante e repleta de reviravoltas no Signal Iduna Park, os bávaros venceram o rival Borussia Dortmund por 3 a 2. O resultado, construído com um gol decisivo de Joshua Kimmich nos minutos finais, amplia a vantagem do líder para 11 pontos sobre o próprio Dortmund, restando poucas rodadas para o fim da temporada.

Dortmund sai na frente e perde capitão

O jogo começou tenso, com o Dortmund tentando impor seu ritmo em casa sob vaias da torcida para a posse de bola adversária. A estratégia surtiu efeito aos 25 minutos. Após cobrança de falta de Svensson, o zagueiro Schlotterbeck subiu no “segundo andar” para cabecear e abrir o placar, fazendo valer a “lei do ex” às avessas contra o ímpeto bávaro.

Apesar da vantagem, o primeiro tempo trouxe uma baixa significativa para os donos da casa. O capitão Emre Can, pilar do meio-campo, sentiu uma lesão após uma disputa física e, mesmo tentando permanecer em campo, precisou ser substituído por Bensebaini nos acréscimos, desestabilizando o sistema defensivo aurinegro.

A virada comandada por Harry Kane

Na segunda etapa, a hierarquia do atual campeão pesou. O Bayern voltou mais agressivo e precisou de apenas sete minutos para empatar. Kimmich achou um passe magistral para Gnabry, que serviu Harry Kane; livre, o artilheiro não perdoou. A virada veio pouco depois, em um lance infeliz de Schlotterbeck. O autor do gol do Dortmund derrubou Pavlovic na área. Na cobrança do pênalti, Kane mostrou frieza habitual, deslocou Kobel e marcou seu 30º gol na competição.

Final dramático e o voleio do título?

O clássico guardou suas maiores emoções para os dez minutos finais. O Dortmund, valente, buscou o empate aos 82 minutos com um golaço de voleio de Svensson, após cruzamento de Sabitzer, incendiando o estádio. A igualdade parecia decretada, mas o Bayern respondeu na mesma moeda e com requintes de crueldade.

Aos 86 minutos, Kimmich aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e emendou um voleio de primeira, acertando a gaveta de Kobel para decretar o 3 a 2. Nos acréscimos, o jovem estreante Samuele Inácio, de apenas 17 anos, teve a chance de ouro para empatar novamente, mas hesitou na marca do pênalti, permitindo que o Bayern segurasse a vitória e, praticamente, colocasse as duas mãos na salva de prata.