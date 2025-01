Jornais da Espanha exaltam Raphinha: ‘melhor do mundo’

Raphinha foi um dos principais destaques do Barcelona na convincente vitória de 5 a 2 sobre o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. O atacante brasileiro marcou dois gols e deu uma assistência, sendo peça fundamental para o triunfo da equipe catalã.

A atuação de Raphinha foi amplamente elogiada pela imprensa esportiva da Espanha. Diversos veículos destacaram sua performance de forma enfática, e ele foi eleito o melhor jogador em campo.

Repercussão na Imprensa Espanhola

O Mundo Deportivo descreveu Raphinha como um verdadeiro “demolidor”, elogios à sua atuação vigorosa desde o início do jogo. Ele esteve sempre presente nas jogadas ofensivas do Barcelona, marcando um belo gol de cabeça que aumentou a vantagem para 3 a 1, além de contribuir com uma assistência precisa para Álex Balde.

”Esteve muito presente nas primeiras chegadas do Barça, com duas oportunidades.. Até que ele surgiu do nada para cabecear e fazer 3 a 1. Ele terminou o primeiro tempo dando a Balde o gol do 4 a 1 após um corte engenhoso”

O jornal Marca foi ainda mais entusiástico, sugerindo que a atuação de Raphinha foi digna de um “melhor do mundo”. De acordo com o jornal, se a Bola de Ouro fosse decidida naquele dia, Raphinha e seu companheiro de equipe Lamine Yamal seriam fortes candidatos ao prêmio.

”Raphinha é outro que está em nível superlativo no momento. Na verdade, se a votação da Bola de Ouro acontecesse este mês, ele e Lamine lutariam pelo trono de melhor do mundo. O seu jogo foi sublime, derrubando os defensores do Real Madrid Madrid com a cintura como se fossem pinos de boliche”

O Jogo contra o Real Madrid

Além do brilhante desempenho de Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski e Álex Balde também contribuíram para a vitória do Barcelona na competição disputada. O Real Madrid marcou com Mbappé e Rodrygo, mas não conseguiu deter a determinação e o trabalho coletivo do Barcelona.

Esse resultado destacou a fase promissora do Barcelona na temporada, evidenciada pelo forte desempenho coletivo e pela eficácia de seus principais jogadores.

Próximos Desafios do Barcelona

Com a conquista da Supercopa da Espanha, o Barcelona volta suas atenções para uma sequência de partidas intensas em várias competições. Os desafios pela frente incluem o confronto contra o Betis pela Copa do Rei, seguido por jogos importantes contra o Getafe na La Liga e o Benfica na Champions League. Essas partidas serão oportunidades para o time mostrar seu progresso e buscar novas vitórias.

Com desempenhos como o de Raphinha, o Barcelona entra em campo com confiança renovada para enfrentar os desafios futuros.