Neste domingo (21), a Voith-Arena será palco de um verdadeiro duelo de opostos pela 15ª rodada da Bundesliga. O modesto Heidenheim recebe o poderoso Bayern de Munique. A bola rola às 12:30 (horário de Brasília) — e não às 13:30, como informado anteriormente em algumas tabelas —, colocando frente a frente o líder isolado da competição e uma equipe que luta desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento.

Heidenheim luta para sair do Z3

A situação do time da casa é delicada. Ocupando a 17ª colocação na tabela, o Heidenheim soma apenas 11 pontos até o momento, fruto de uma campanha irregular com 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. A equipe entra em campo pressionada pela necessidade de somar pontos para respirar na luta contra o descenso.

O confronto representa um dos maiores desequilíbrios técnicos e financeiros do campeonato. Para sobreviver na elite, o time mandante precisará de uma atuação defensiva perfeita e explorar raras oportunidades de contra-ataque. Para a torcida local, um empate contra o gigante bávaro já seria comemorado como uma vitória.

Bayern defende a invencibilidade e a ponta

Do outro lado do campo, o cenário é completamente diferente. O Bayern de Munique chega para o confronto ostentando uma campanha impecável. Líder absoluto com 38 pontos, o gigante da Baviera ainda não sabe o que é perder nesta edição do Campeonato Alemão, somando 12 vitórias e 2 empates.

Apesar de vir de um empate em 2 a 2 contra o Mainz na última rodada, a equipe comandada por Vincent Kompany busca dar uma resposta imediata. A expectativa é de domínio total da posse de bola e volume ofensivo, apostando na eficiência de Harry Kane para transformar o favoritismo em gols e manter a confortável vantagem na liderança antes da pausa de inverno.

Prováveis Escalações e Desfalques

Heidenheim (Técnico: Frank Schmidt)

A equipe da casa deve entrar em campo com uma formação focada na solidez defensiva. Os principais desfalques por lesão são Leart Paqarada e Budu Zivzivadze.

Provável escalação: Ramaj; Keller, Mainka, Siersleben; Busch, Niehaus, Schöppner, Föhrenbach; Ibrahimovic, Beck; Pieringer.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

O clube de Munique tem desfalques importantes no setor de meio-campo e defesa, como Jamal Musiala (lesão muscular) e Sacha Boey. Konrad Laimer cumpre suspensão. Mesmo com as ausências, a equipe mantém um altíssimo nível técnico.

Provável escalação: Neuer; Stanisic, Dier, Kim Min-jae, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Gnabry; Kane.