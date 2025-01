Gols renovam esperança de Endrick de voltar à seleção

Endrick brilhou na última quinta-feira, 16, ao marcar dois gols na vitória do Real Madrid, sobre o Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei. O primeiro tento do brasileiro desempatou a partida, na prorrogação, e o segundo sacramentou o triunfo por 5 a 2.

O atacante entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo, substituindo Kylian Mbappé, quando o placar estava em 2 a 0 para o Madrid. Logo em seguida, a equipe da Galícia marcou duas vezes, empatando o marcador e obrigando uma prorrogação.

Sem dominar, o Real Madrid contou com o brilho de Endrick, aos 18 minutos da prorrogação. Ele recebeu de Arda Guler, girou o corpo e bateu de perna esquerda, da entrada da área, para colocar os merengues à frente.

Em seguida, um golaço de Federico Valverde ampliou. Porém, foi do garoto revelado pelo Palmeiras que a vitória foi sacramentada, ao receber cruzamento de Guler e bater de calcanhar, no minuto 29 do tempo extra.

Assim, Endrick voltou a receber holofotes e entrou na briga por uma vaga na convocação da seleção brasileira para os jogos de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O brilho se deu em momento de baixa, em que ele havia perdido espaço até mesmo como substituto do Real Madrid.

A fase também o deixou fora da última convocação de Dorival Júnior, que chamou Igor Jesus para a posição de centroavante. O treinador explicou a decisão em coletiva de imprensa: “As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube.”

Os feitos de Endrick

Ainda que muito jovem, aos 18 anos, o atacante já acumula feitos. Desde que foi lançado no Verdão, marcar em grandes partidas e em momentos decisivos se tornou algo recorrente para o garoto.

Em 2022, quando fazia o quarto jogo como profissional, Endrick foi decisivo em vitória do Palmeiras sobre o Athletico Paranaense. Ele conduziu a virada, na Arena da Baixada, encaminhando o título brasileiro daquele ano.

Na temporada seguinte, voltou a brilhar. Já consolidado e com titularidade garantida, a promessa conduziu o Alviverde ao bicampeonato do Brasileiro. Foram 11 gols marcados, sendo seis nas oito últimas rodadas, com direito a uma atuação heróica diante do Botafogo, principal concorrente pela taça.

Dessa maneira, em alta, recebeu oportunidade na seleção brasileira. E, em março de 2024, foi o grande nome do Brasil em amistosos contra Inglaterra, garantindo a vitória em Wembley, e contra a Espanha, anotando o seu no Santiago Bernabéu.

Pelo Real Madrid, a característica de “iluminado” seguiu. Em sua estreia oficial, marcou contra o Real Valladolid, assim como em seu primeiro jogo de Champions League, contra o Stuttgart.