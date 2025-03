Bundesliga: Union Berlin e Bayern se enfrentam em jogo crucial; veja onde assistir ao vivo

O Union Berlin enfrenta o Bayern de Munique neste sábado, 15 de março de 2025, em um duelo que promete movimentar a 26ª rodada da Bundesliga. O jogo acontece no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim, às 11h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e CazéTV, oferecendo aos fãs do futebol alemão a oportunidade de acompanhar cada lance deste confronto.

O Union Berlin, atualmente na 14ª posição da tabela, busca se afastar da zona de rebaixamento. Com uma vitória recente sobre o Eintracht Frankfurt, a equipe de Kevin McKenna espera conquistar mais três pontos para garantir sua permanência na elite do futebol alemão. Já o Bayern de Munique, líder isolado da competição, tenta se recuperar de uma derrota inesperada para o Bochum na rodada anterior.

Jogadores do Bayern – Fonte: Instagram/@fcbayern

Como chegam as equipes?

O Union Berlin vem de uma vitória importante contra o Eintracht Frankfurt, resultado que trouxe alívio para a equipe e seus torcedores. Com seis pontos de vantagem sobre o primeiro time na zona de rebaixamento, o Union busca manter o bom momento e surpreender o Bayern de Munique. A equipe conta com jogadores como Ronnow, Leite e Khedira para fazer frente ao poderoso ataque bávaro.

Por outro lado, o Bayern de Munique, sob o comando de Vincent Kompany, lidera a Bundesliga com 61 pontos. Apesar da derrota para o Bochum, os bávaros vêm de uma classificação convincente para as quartas de final da Champions League, após eliminar o Bayer Leverkusen. O time enfrenta alguns desfalques importantes, como Manuel Neuer e João Cancelo, mas conta com a qualidade de jogadores como Harry Kane e Joshua Kimmich para buscar a vitória.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações prováveis para o confronto indicam que o Union Berlin deve entrar em campo com Ronnow no gol, uma linha defensiva formada por Leite, Querfeld e Doekhi, e um meio-campo composto por Rothe, Tousart, Khedira e Juranovic. No ataque, Hollerbach, Ljubicic e Jeong Wooeyong são as apostas do técnico Kevin McKenna.

O Bayern de Munique, por sua vez, deve alinhar com Urbig no gol, Laimer, Upamecano, Kim e Davies na defesa. O meio-campo deve ser formado por Kimmich e Goretzka, enquanto Musiala, Coman e Olise atuam mais à frente, com Harry Kane liderando o ataque. A equipe de Vincent Kompany busca manter a liderança da Bundesliga e se recuperar da derrota na última rodada.

Onde assistir e mais detalhes do jogo?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo entre Union Berlin e Bayern de Munique ao vivo pelo SporTV e CazéTV. O confronto promete ser emocionante, com o Union Berlin tentando surpreender o líder da competição e o Bayern buscando consolidar sua posição no topo da tabela. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes motivadas a alcançar seus objetivos na temporada.

