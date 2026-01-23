Neste domingo, 25 de janeiro de 2026, o Gtech Community Stadium será o cenário de um confronto crucial pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O Brentford recebe o Nottingham Forest às 11h (de Brasília), em duelo que coloca frente a frente equipes com ambições opostas na tabela de classificação.

O embate marca o encontro de dois times em momentos distintos. O Brentford, que vem de uma derrota por 2 a 0 para o Chelsea, busca a reabilitação imediata diante de sua torcida para se manter na briga por vagas em competições europeias.

Já o Nottingham Forest chega motivado após segurar um empate contra o líder Arsenal, resultado que elevou o moral do elenco na luta contra o rebaixamento. A organização defensiva dos visitantes será testada contra a força dos Bees em seus domínios.

Ocupando a 7ª colocação com 33 pontos, o Brentford faz uma campanha sólida, somando 10 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Apesar do revés na rodada anterior, a equipe venceu três dos últimos cinco jogos, demonstrando competitividade.

O fator casa é visto como essencial para que o time retome o caminho das vitórias e continue sonhando com a parte alta da tabela.

Em situação delicada, o Nottingham Forest ocupa a 17ª posição com 22 pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. A campanha de 6 vitórias, 4 empates e 12 derrotas expõe a instabilidade do time.

Onde assistir e horário

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília).