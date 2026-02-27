Neste sábado, 28, o Borussia Mönchengladbach recebe o Union Berlin no estádio Borussia-Park, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) em um confronto decisivo para as pretensões de ambos os clubes na reta final da temporada 2025/26.

Gladbach pressionado contra o Z-3

A situação do Borussia Mönchengladbach inspira cuidados. Ocupando a 14ª colocação com 22 pontos, a equipe vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente. A campanha de 5 vitórias, 7 empates e 11 derrotas reflete a inconsistência do time ao longo do ano.

O momento atual é de alerta máximo: o clube não vence há cinco partidas, acumulando três derrotas e dois empates nesse período. Vindo de dois reveses consecutivos na liga, o time da casa trata o duelo no Borussia-Park como uma final para estancar a crise, recuperar a confiança da torcida e se afastar da zona de perigo.

Union Berlin busca estabilidade

Do outro lado, o Union Berlin vive uma realidade mais confortável, ocupando a 9ª posição com 28 pontos (7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas). O objetivo da equipe da capital é encontrar a regularidade necessária para terminar a temporada na metade superior da tabela e, possivelmente, brigar por vagas em competições europeias.

Apesar de oscilações recentes, o Union chega motivado após encerrar uma sequência de quatro jogos sem vitórias. O triunfo por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na última rodada renovou o ânimo do elenco, que agora busca consolidar a recuperação somando pontos fora de casa.

Onde assistir a Borussia Mönchengladbach x Union Berlin

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo da Bundesliga, a partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN (TV fechada), pelo serviço de streaming Disney+ e também pelo canal XSports.