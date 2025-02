Borussia Dortmund x Sporting: onde assistir ao jogo pela Champions

No dia 19 de fevereiro, Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam em um confronto decisivo pelos playoffs da Champions League 2024/25. Após vencerem o jogo de ida em Lisboa com um placar de 3 a 0, os alemães entram em campo no Signal Iduna Park, prontos para garantir sua vaga nas oitavas de final. Já o Sporting, precisa de uma performance impecável para reverter o quadro desfavorável.

A importância do duelo é destacada pelo fato de que o vencedor irá enfrentar Aston Villa ou Lille na próxima fase. Com a vantagem significativa, o Borussia Dortmund encontra-se em posição favorável, mas o futebol é conhecido por surpresas, e o Sporting buscará aproveitar qualquer oportunidade para mudar a sua sorte.

Gyokers é a grande esperança do Sporting para retomar a boa fase. Fonte: @sportingcp

Onde assistir ao duelo decisivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida Borussia Dortmund vs Sporting com exclusividade através da plataforma de streaming Max. O jogo está marcado para as 14h45, horário de Brasília, no BVB Stadion Dortmund. Este encontro promete emoção e disputa acirrada, com ambas as equipes lutando pelo mesmo objetivo: avançar na prestigiosa competição europeia.

Quais são os desfalques das equipes?

No lado do Borussia Dortmund, o único desfalque confirmado é Nmecha, devido a um problema no joelho. Além dele, Bensebaini e Mane são dúvidas por questões musculares. Pelo Sporting, a lista de ausências é mais significativa: Catamo, Daniel Bragança, Morita, Nuno Santos e St. Juste estão fora de combate, todos por diferentes lesões.

O treinador do Sporting também está atento à condição física de Pedro Gonçalves, que se recupera de uma lesão muscular e pode não estar disponível para este importante confronto.

Qual é o histórico dos confrontos entre as equipes?

De acordo com dados sobre encontros anteriores, Borussia Dortmund e Sporting já se enfrentaram cinco vezes. A equipe alemã venceu quatro desses confrontos, enquanto os portugueses levaram a melhor em apenas uma ocasião. Esse retrospecto passado coloca o Borussia Dortmund como favorito, mas também serve como uma motivação para o Sporting lutar por uma vitória surpreendente.

Como estão as campanhas recentes dos times?

Borussia Dortmund: V – V – D – V – D

Sporting: E – V – E – D – E

A análise dos jogos recentes mostra um Borussia Dortmund com um desempenho ligeiramente inconsistente, intercalando vitórias e derrotas. Já o Sporting apresenta uma série de resultados mais equilibrados, mas precisará de mais que um empate para superar o adversário nesta eliminatória.

Quais são as expectativas para o confronto?

O Borussia Dortmund entra em campo com a vantagem de jogar em casa, aliado ao apoio fervoroso de sua torcida e a vantagem no placar. Por outro lado, o Sporting precisa não apenas superar suas limitações, mas também encontrar formas de neutralizar o poder ofensivo do Borussia.

Com base nos elementos citados, espera-se um jogo rico em emoção e tática, onde cada erro pode ser decisivo. Enquanto a equipe alemã tem a vantagem psicológica e numérica, o Sporting deve explorar cada brecha para sonhar com as oitavas.

Acompanhe a continuação deste torneio emocionante e veja quem avançará de fase, mantendo vivo o sonho de conquistar a UEFA Champions League 2024/25.