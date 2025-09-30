Bayer Leverkusen x PSV: onde assistir, horário e informações pela Champions League

Em busca da primeira vitória, equipes se enfrentam na Alemanha pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental

Em busca da primeira vitória na competição, o Bayer Leverkusen recebe o PSV nesta quarta-feira, 1º de outubro, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. O confronto acontece na BayArena, em Leverkusen, a partir das 16h (horário de Brasília).

Cenário do confronto na Champions

O duelo na BayArena é crucial para as aspirações de ambos os times. Jogando em casa, o Bayer Leverkusen estreou com um empate por 2 a 2 contra o Copenhagen e, com um ponto, busca uma vitória para se firmar na zona de classificação para os playoffs. Já a situação do PSV é mais urgente. A equipe holandesa foi derrotada na estreia por 3 a 1 para o Union Saint-Gilloise e precisa de um resultado positivo para não se complicar na tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes chegam para o confronto com ausências importantes devido a lesões. O Bayer Leverkusen, comandado por Kasper Hjulmand, tem uma longa lista de desfalques, incluindo o atacante Patrik Schick.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jarell Quansah, Loic Badé e Edmond Tapsoba; Axel Tape, Ezequiel Fernández, Aleix García e Grimaldo; Malik Tillman, Eliesse Ben Seghir e Christian Kofane.

Pelo lado do PSV, o técnico Peter Bosz não poderá contar com Ruben van Bommel, autor do gol do time na primeira rodada, que sofreu uma grave lesão no joelho.

Provável escalação do PSV: Matej Kovar; Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Anass Salah-Eddine; Jerdy Schouten, Joey Veerman e Ismael Saibari; Paul Wanner, Guus Til e Ivan Perisic.

Onde assistir Bayer Leverkusen x PSV

Para o torcedor brasileiro, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pela HBO Max. Internacionalmente, o jogo será exibido pelo Paramount+ e ViX (Estados Unidos), Ziggo Sport (Países Baixos) e pela plataforma de streaming TOD (Oriente Médio e Norte da África).

