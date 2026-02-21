Neste domingo, 22, o estádio Abbé-Deschamps recebe Auxerre contra Rennes em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 11h (horário de Brasília), colocando frente a frente a batalha pela permanência na elite e a disputa por vagas em competições continentais.

Auxerre busca estabilidade no Z-4

A situação do Auxerre na Ligue 1 exige atenção redobrada. Ocupando a 16ª colocação com 17 pontos, o clube luta para se afastar da zona de degola. A campanha tem sido difícil, com 13 derrotas em 22 jogos, mas o momento atual oferece uma perspectiva de melhora: o time vem de uma sequência recente positiva, com uma vitória e dois empates nos últimos compromissos, interrompendo uma série de resultados negativos. Jogando em seus domínios, a vitória é fundamental para a recuperação.

Rennes mira a Champions League

O Rennes vive uma realidade mais confortável, porém igualmente pressionada por resultados. Na 6ª posição com 34 pontos, a equipe sonha em alcançar o grupo de classificação para a Champions League. Com uma campanha de 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, o time se mostra competitivo, apesar de oscilações recentes. Após superar uma sequência complicada de três derrotas consecutivas com um triunfo na última rodada, os visitantes buscam engatar uma nova série positiva.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a transmissão para o Brasil deve ser realizada pela CazéTV (disponível no YouTube).