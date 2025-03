Athletic Bilbao x Roma: onde assistir ao vivo ao jogo decisivo da Liga Europa!

Athletic Bilbao e Roma se preparam para um embate crucial nas oitavas de final da Liga Europa. O jogo de volta, marcado para o dia 13 de março de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), será realizado no estádio San Mamés, na Espanha. Este confronto promete ser emocionante, especialmente considerando o resultado do primeiro jogo, onde a Roma saiu vitoriosa por 2 a 1.

Publicidade

Com a vantagem no placar agregado, a equipe italiana chega a Bilbao com confiança, mas ciente de que o Athletic Bilbao tem um histórico de reviravoltas em casa. O time espanhol precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final, sem a necessidade de prorrogação ou disputa de pênaltis.

Jogadores da Roma – Fonte: Instagram/@officialasroma

Como assistir ao jogo entre Athletic Bilbao e Roma?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV, disponível no YouTube. A transmissão promete trazer todos os detalhes e emoções deste confronto decisivo. Para aqueles que desejam uma experiência mais completa, a CazéTV também está disponível no Prime Video, oferecendo 30 dias grátis para novos assinantes.

Publicidade

Quais são as expectativas para as escalações?

O Athletic Bilbao enfrenta alguns desafios em sua escalação. O meia Oihan Sancet, artilheiro da equipe, é dúvida para o jogo devido a dores musculares. Além disso, Yeray Alvarez está suspenso e não poderá participar. O técnico Ernesto Valverde deve ajustar sua equipe para lidar com essas ausências, apostando em jogadores como Nico Williams e Iñaki Williams para liderar o ataque.

Por outro lado, a Roma, sob o comando de Claudio Ranieri, conta com o retorno de Paulo Dybala, que deve começar no banco, mas é uma opção valiosa para o ataque. A equipe também terá que lidar com a ausência do turco Zeki Celik, que está lesionado. A defesa será liderada por Hummels, Mancini e Ndicka, enquanto o ataque terá Dovbyk como referência.

O que esperar do confronto no San Mamés?

O estádio San Mamés é conhecido por ser um verdadeiro caldeirão, onde o Athletic Bilbao costuma se destacar. A equipe espanhola espera contar com o apoio fervoroso de sua torcida para reverter o placar desfavorável. A Roma, por sua vez, busca manter a vantagem conquistada no primeiro jogo e garantir sua vaga nas quartas de final.

Publicidade

Este confronto promete ser uma batalha tática entre Ernesto Valverde e Claudio Ranieri, dois técnicos experientes que sabem como motivar suas equipes em momentos decisivos. Com jogadores talentosos em ambos os lados, a expectativa é de um jogo intenso e repleto de oportunidades.

Fonte: Lance!

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.