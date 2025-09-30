Arsenal busca manter 100% na Champions League contra o Olympiacos; veja onde assistir

Em Londres, ingleses buscam manter 100% de aproveitamento na competição europeia, enquanto gregos tentam a primeira vitória na fase de grupos.

Arsenal enfrenta o Olympiacos pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Foto: Divulgação: X/Arsenal

Embalado pela vitória na estreia, o Arsenal recebe o Olympiacos nesta quarta-feira, 1º de outubro, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres, às 16h (de Brasília), e coloca frente a frente equipes com inícios opostos na competição.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Como chegam as equipes

Jogando em casa, o Arsenal busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela e defender o aproveitamento de 100%. Os Gunners estrearam com uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao fora de casa, somando três pontos. A equipe comandada por Mikel Arteta também vem de uma vitória de virada sobre o Newcastle pela Premier League, o que aumenta a confiança para o duelo continental.

Já o Olympiacos chega a Londres pressionado para conquistar sua primeira vitória. A equipe grega tropeçou na estreia ao empatar em 0 a 0 com o modesto Pafos, do Chipre, mesmo jogando em casa e com um jogador a mais durante parte do segundo tempo. Com apenas um ponto, o time de José Luis Mendilibar precisa de um bom resultado para não se complicar na busca por uma vaga no mata-mata.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico Mikel Arteta tem desfalques importantes, como Kai Havertz e Gabriel Jesus, que seguem lesionados. Ainda assim, deve escalar uma equipe forte, com a base que vem atuando no campeonato inglês.

Provável Arsenal: Raya; White (ou Calafiori), Saliba, Gabriel Magalhães, Timber; Zubimendi, Declan Rice, Ødegaard; Saka, Gyökeres e Martinelli.

Pelo lado do Olympiacos, o atacante Roman Yaremchuk é ausência confirmada. A aposta do time grego recai sobre a experiência de jogadores como o português Daniel Podence para tentar surpreender os ingleses.

Provável Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Chiquinho; Podence, Garcia, Strefezza; El Kaabi.

Onde assistir Arsenal x Olympiacos

A partida entre Arsenal e Olympiacos, marcada para as 16h (de Brasília) desta quarta-feira, 1º, terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo serviço de streaming Max.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.